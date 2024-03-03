İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda (İDT) 5-9 Mart'ta "Sonbahara Son Güller", "80 Günde Devr-i Alem", "Seneye Bugün", "Bir Picasso", "Parmak", "Bir Nefes Dede Korkut" ve "Çağrılmadan Gelen" oyunları sahnelenecek.

Şehir Tiyatroları'nda da bu hafta 6-9 Mart'ta "Tartuffe", "Yaftalı Tabut", "Hamlet", "Fosforlu Cevriye", "Komik Para" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" eserleri tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) 2 perdelik "II. Mehmet (Maometto II) Operası", 6 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek.

Ayrıca İDOB'un "Giselle" oyunu 7 ve 9 Mart, BKM'nin "Aydınlıkevler" 5 Mart, İDT'nin "Seneye Bugün" oyunu da 8-9-10 Mart'ta AKM'de sahnelenecek.

Konserler

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko 9 Mart akşamı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun "Devran-Kıyam" gösterisi 7 Mart'ta meraklılarıyla buluşurken, "Türkü Akşamı" ve "Alaeddin Yavaşça Anma Konseri" 6 Mart, "Yöreden Yöreye" konseri 7 Mart, "Yolca Müzikli Derviş Masalları" ve "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri" 8 Mart, "Frauenliebe und Leben ve Dichterliebe Kahve Konserleri" ise 9 Mart'ta AKM'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"Evrim Demirel - Makamsız Project feat Vasilis Saleas" konseri 7 Mart'ta, Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou-Khalil'in son projesi "Rabih Abou Khalil Group & Elina Duni" ise 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlikler

Pera Müzesi'nde "Gelecek Hatıraları" sergisi kapsamında sanatçı Taner Ceylan ve sanat tarihçisi Tarkan Okçuoğlu, 6 Mart'ta sanatseverlerle bir araya gelecek.

"Gelenekselden Moderne: Sır Altı Çini Boyama" atölye etkinliği de 9 Mart'ta Pera Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Yazar Mehmet Ali Bulut'un "Fıtrata Dönüş" semineri 5 Mart, "Etkileşimli Okuma Atölyesi: Rengini Arayan Bulut" 6 Mart, "Ebru Sanatı ile Lale Yapımı" atölyesi 7 Mart, "Etkileşimli Kitap Okuma Atölyesi" ve "Filistin Temalı Ayraç Yapımı Atölyesi" 8 Mart, "Çocukların Gözünden Sanat: Minyatür" ise 10 Mart'ta Rami Kütüphanesinde katılımcılarla buluşacak.

Devam eden sergiler

Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın eserlerinden oluşan "Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam" başlıklı sergi Artİstanbul Feshane'de 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Selanik'ten Bursa'ya uzanan duygu yüklü hayat hikayesini izlenime sunan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Müzesi katkılarıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Nazif'in Düğmeleri" sergisi 17 Mart'a kadar Rami Kütüphanesinde görülebilecek.

Hattat Mehmet Arif Vural'ın hazırladığı "Kur'ani Damlalar" başlıklı hat sergisi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde 7 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sanatçı Gülçin Anmaç ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "İstanbul Tasvirleri" sergisi, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kadırga Sanat Galerileri'nde 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.