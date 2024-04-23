İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan'da Makam Koltuğunu Bir Öğrenciye Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan'da Makam Koltuğunu Bir Öğrenciye Devretti

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti. İmamoğlu, çocuklara yönelik önemini vurgulayarak, makamın millete ait olduğunu belirtti.

23.04.2024 15:23  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti. İmamoğlu, Metli'ye "Bu başkanlık koltuğu hiç kimseye ait değil, aslında millete ait. Biz sadece temsilciyiz ve milletimize layık olmak için çalışıp hizmet ediyoruz. Çünkü bu, topluma ait bir koltuk. İBB Başkanı olmak demek, 16 milyon İstanbullu adına burada görevini yapmak demek. Kişisel bir koltuk değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bu yıl 104'üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Saraçhane'deki belediye binasında bir grup çocuğu ağırladı. Zeytinburnu'ndaki Haluk Ündeğer İlkokulu öğrencisi 6 çocuk ile okul müdürünü ve sınıf öğretmenini makam odasında kabul eden İmamoğlu, koltuğunu da 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ali Selim Metli'ye devretti.

İmamoğlu'nun sözü bıraktığı Metli, "23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk, bu özel günü biz çocuklara armağan etti. Ben bu yüzden Atatürk'e büyük hayranlık duyuyorum ve çok mutluyum. Burada konuşmama olanak sağladığınız için de sizlere çok teşekkür ederim" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu da "Estağfurullah. Ayağına sağlık, hoş geldin arkadaşlarınla birlikte. Bugün de egemenliğin vermiş olduğu o hakkı bir süreliğine sana devretmiş oluyoruz. Belki şehrimiz adına isteklerin olacaktır. Bahsetmek ister misin" diye sordu.

OKULUNA DOLAP TALEP ETTİ

Okula gelip giderken sırt çantalarını taşımakta güçlük çektiklerini anlatan Metli, tüm sınıflara öğrenci dolabı talep ederken tüm okullar için yemekhane isteğini de dile getirdi. Küçük Metli, başkan göreviyle bir daire başkanını da telefonla arayarak dolap talimatını verdi. Diğer taleplerini söylerken spor alanları üzerine isteklerinin olduğunu da okul müdürünün hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Tabii haliyle unutabilir Ali, bir anda makama oturdu. Yıllarca oturup şaşıranlar var" esprisini yaptı.

"BAZI İNSANLARIN ÇOCUKLARA ANLAYIŞLI OLMASINI İSTİYORUM"

Öğrencilerle tek tek sohbet eden İmamoğlu, "Bu başkanlık koltuğu hiç kimseye ait değil, aslında millete ait. Biz sadece temsilciyiz ve milletimize layık olmak için çalışıp hizmet ediyoruz. Çünkü bu, topluma ait bir koltuk. İBB Başkanı olmak demek, 16 milyon İstanbullu adına burada görevini yapmak demek. Kişisel bir koltuk değil" diye konuştu. Ali Selim Metli, bir gazetecinin, "Şu anda büyüklerde değişmesini istediğiniz olumsuz bir özellik var mı" sorusuna "Biraz daha bazı insanların çocuklara anlayışlı olmasını istiyorum" yanıtını verdi.

"SİZİN KAZANDIĞINI ÖĞRENİNCE HAVALARA UÇTUM"

Daha sonra çocuklarla, müdürle ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, hediyelerini de takdim etti. Çıkıştaki sohbetleri sırasında öğrenciler, İmamoğlu'nu okulllarına davet etti. "Seçim olduğu gün televizyonlarda çıkmıştı ya sizin kazandığınızı öğrenince havalara uçtum mutluluktan" diyen bir kız çocuğuna İmamoğlu, "Sana layık olalım inşallah, bu güzel, temiz duygulara" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan\'da Makam Koltuğunu Bir Öğrenciye Devretti
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ekrem İmamoğlu, Ali Selim, 23 Nisan, İstanbul, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan'da Makam Koltuğunu Bir Öğrenciye Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan'da Makam Koltuğunu Bir Öğrenciye Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement