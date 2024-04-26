İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li İlçe Belediye Başkanlarından Gezi Parkı davası için ortak çağrı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li İlçe Belediye Başkanlarından Gezi Parkı davası için ortak çağrı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İPA Başkanı Buğra Gökçe ve 15 CHP'li İstanbul İlçe Belediye Başkanı, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü için hazırlanan videoyla ortak çağrıda bulundu.

26.04.2024 00:10  Güncelleme: 00:15
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İPA Başkanı Buğra Gökçe ve 15 CHP'li İstanbul İlçe Belediye Başkanı, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü için hazırlanan videoyla ortak çağrıda bulundu.

Tayfun Kahraman, Gezi Parkı olaylarını 'finanse ve organize etmek'le suçlandığı davada, 25 Nisan 2022'de, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'yle 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanı olarak görev yapan Kahraman'ın özgür kalması için hazırlanan videodan ortak çağrı yaptı.

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İPA Başkanı Buğra Gökçe ve 15 CHP'li İstanbul İlçe Belediye Başkanının yer aldığı videoyu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"İki yıl boyunca, tek başına katlanılamayacak büyük bir yükün altında bulduk kendimizi. Ama büyük ve güçlü bir aile bizi sevgisiyle sarmaladı. Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, dostlarımız, Tayfun'un üyesi olduğu Atatürk'ün emaneti, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi ve çalışanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi... Tayfun'u tanıyan, seven, güvenen büyük bir ailemiz var. İki senedir olduğu gibi bugün de Tayfun'un sesine ses olan, haktan, hakikatten, adaletten, vicdandan yana olan herkese, başta İstanbulumuzun Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm İBB ailesine yürekten teşekkürler. Eşim, meslektaşım ve kızımız Vera'nın babası, İstanbul'un muhafızlarından Tayfun Kahraman için özgürlük istiyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da Demir Kahraman'ın gönderisini; "Cumhuriyet okullarında yetişmiş, mesleklerinde uzmanlaşmış, halk sevgisiyle yoğrulmuş, İstanbul için birlikte kafa yormuş bir ailenin parçası olarak Tayfun Kahraman'a özgürlük istiyoruz" notuyla paylaşarak Tayfun Kahraman için özgürlük çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP\'li İlçe Belediye Başkanlarından Gezi Parkı davası için ortak çağrı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li İlçe Belediye Başkanlarından Gezi Parkı davası için ortak çağrı - Son Dakika

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