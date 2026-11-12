İstanbul Çekmeköy'de trafiği engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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İstanbul Çekmeköy'de trafiği engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza kesildi

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İstanbul Çekmeköy'de 10 Kasım'da Şile Otoyolu'nda saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün geri alınırken aracı aynı süre trafikten men edildi; şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Çekmeköy'de otoyolda saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Şile Otoyolu'nda Şile istikametinde ilerleyen bir sürücünün, saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engellediği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücü C.T. (33) aracında yakalandı. C.T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 182 bin 719 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

"Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA
10 KasımİstanbulOtomobilGüncelTrafikŞileSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Çekmeköy'de trafiği engelleyen sürücüye 182 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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