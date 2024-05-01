İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı\'na Çelenk Bıraktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEM), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Hekim Birliği Sendikası üyeleri anıta çelenk sunarak, çalışanların insan onuruna yaraşır yaşam koşulları ve sendikal hakları için mücadele ettiklerini vurguladılar. Polis ekipleri, törenlerin ardından anıtın çevresini yeniden kapattı ve bölgeye girişe izin verilmedi.

01.05.2024 15:23
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İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'na gelen Sivil Memurlar Sendikasına (SİME-SEN) üye bir grup, anıtın önünde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından açıklama yapan SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm çalışanların insan onuruna yaraşır, yaşama koşulları ve sendikal hakları için meydanlarda olduklarını söyledi.

Baytemir, 1 Mayıs'ın mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlığının gösterildiği gün olduğunu belirterek, 1 Mayıs'ı bayram havasında, hak ve kazanımların konuşulacağı, tarafların tamamının hoşgörüyle dinleneceği ve sorunların çözümü için çaba gösterilen bir gün olarak kutlanmasını istediklerini kaydetti.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEM) üyeleri de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Grup adına açıklama yapan SAHİM-SEM Genel Başkanı Özlem Akarken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

MESAM üyeleri de çelenk sundu

Taksim Meydanı'na gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurul Başkanı Recep Ergül de 1 Mayıs'ı kutlamak için MESAM olarak ilk kez Taksim'de bulunduklarını kaydederek, "Bugün kültür ve sanat dünyamız ne yazık ki çok iyi durumda değil. Özellikle pandemi döneminde görüldü ki müzisyenler günübirlik yaşayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler ve Türkiye gibi ekonomisi kırılgan ülkelerde toplumsal olayda ilk etkilenen camia olabiliyorlar. Onların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler ile Gazzeli çocuklar için 1 dakika saygı duruşunda bulundu, ardından anıta çelenk sundu.

Hekim Birliği Sendikası üyeleri ise doktor önlükleriyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Grubun açıklamasında, hekimliğin bilimsel ve insani koşullarda çalışabilmesi için mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Sendikaların çelenk sunma törenlerinin ardından polis ekipleri anıtın çevresini tekrar demir bariyerlerle kapattı.

Taksim Meydanı ve anıtın bulunduğu bölgeye girişe izin verilmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı - Son Dakika

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