İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları açıldı

İstanbul\'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları açıldı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını duyurdu. M2, M11, M7, Bağcılar-Kabataş tramvay hattı, T5, T6 ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları seferlere açıldı. Ancak Kabataş-Taksim Füniküler hattı, İstiklal Caddesi Nostalji tramvayı, Tünel Meydan-Karaköy Füniküler hattı ve Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları hala kapalı.

01.05.2024 21:45  Güncelleme: 21:47
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlerin sona ermesinin ardından İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını açıkladı.

Valilikten konuya ilişkin açıklama şöyle:

" M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına,

?M11 Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına,

?M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,

?Bağcılar- Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

?T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

?T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

? Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına,

Ancak;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

?İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine,

?Tünel Meydan- Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

?Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları açıldı - Son Dakika

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