İstanbul\'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları açıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlerin sona ermesinin ardından İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatlarının ulaşıma açıldığını açıkladı.

Valilikten konuya ilişkin açıklama şöyle:

" M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına,

?M11 Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına,

?M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,

?Bağcılar- Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

?T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

?T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

? Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına,

Ancak;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

?İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine,

?Tünel Meydan- Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

?Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine karar verilmiştir."