İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere yönelik "Mahzen-25" operasyonu başlatıldığını belirtti.
Bakan Yerlikaya "Şehirlerimizin huzurunu bozan, iş yerlerini kurşunlayan ve bu maşaları yönlendiren her kim olursa olsun tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Bizden kaçamayacaklar." ifadeleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçe emniyet müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendiğini belirterek 11 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.
Eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, kask ve silahların ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, AK 47 uzun namlulu silah, 3 otomatik tabanca, çalıntı motor, 2 çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı - Son Dakika
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Yavuz, programda jandarma personeliyle bir araya gelerek ramazanlarını kutladı ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa, Donanma Komutanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite Rektörü ve İl Emniyet Müdürü de katıldı.
Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları, 21 farklı kategoride 21 ekibin katılımıyla gerçekleşecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının ülkemizin kültür ve medeniyetlerine olan zenginliğini vurgulayarak, yarışmalara katılacak takımlara başarılar diledi ve herkesi bu etkinliği izlemeye davet etti.
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SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları'nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı. Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.
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