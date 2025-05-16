İstanbul'da 19 Mayıs'ta Sahne Gençlerin: 'Gençliğimiz Var'

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl "Gençliğimiz Var" temasıyla kutluyarak tümsahneleri gençlere ayıracak. Üniversite tiyatro toplulukları, lise müzik grupları ve gençlik orkestraları İBB'nin konuğu olarak sahne alacak. 19 Mayıs'ta "Mustafa Kemal Yürüyüşü" düzenlenecek. Yürüyüşün ardından, İBB Kent Orkestrası ve Redd'in sahne alacağı konserle İstanbullular bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını "Gençliğimiz Var' temasıyla gerçekleştirecek. 54 üniversite tiyatro ekibi, 24 lise ve üniversiteli müzik grubu, 7 oda müziği topluluğu ve 3 gençlik orkestrasından oluşan toplam 88 genç grup ve binlerce genç 19 Mayıs'ta İBB'nin misafiri olacak. İBB'nin meydan, park ve kültür merkezlerinde birim, bağlı kuruluş ve iştirakleriyle düzenleyeceği etkinlikler İstanbulluları bayram coşkusuna ortak edecek.

"Saraçhane'de buluşalım"

İstanbulluların evi Saraçhane, 18 ve 19 Mayıs'ta renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İBB Orkestra'nın "Genç Sahne" etkinliği kapsamında, başvurularla belirlenen 24 lise ve üniversiteli müzik grubu alanlarda sahne alacak. Genç gruplar, 18-19 Mayıs Saraçhane Parkı (16.00-18.00) ve 24-25 Mayıs'ta Maçka Demokrasi Parkı (18.00-22.00) ve Caddebostan Sahili'nde (18.00-22.00) konser verecek.

18-19 Mayıs tarihlerinde İBB Saraçhane Parkı'ndaki gençlik buluşmalarında, İBB'nin gençler için sağladığı alanlara dair atölye ve bilgilendirme çadırları, Gençlerin İstanbul için hayallerini yansıttığı interaktif grafiti alanı olan "Duvar-sız", Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Çocuk, Gençlik Spor Müdürlüğü ile gençlere yönelik etkinlikler, ?Sportif Değerlendirme Müdürlüğü tarafından masa tenisi, mini basket alanı, cross fit parkur, dijital oyun alanları, sokak performansları ve stand-up gösterileri yer alacak.

Karnaval alanı dönüşecek Saraçhane'de Ağç ve Peysaj AŞ, Beltur AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, Hamidiye AŞ, İsper AŞ, İstaç AŞ, İSTTELKOM AŞ, Kültür AŞ ve Spor İstanbul AŞ standlar kurarak aktivite alanları oluşturacak.

"Sahnede gençler var"

İBB Şehir Tiyatroları'nın geleneksel olarak düzenlediği "Genç Günler"in bu yıl 39. kez yapılıyor. "Genç Günler"e toplam 54 üniversite konuk oluyor. 20 konservatuvar, 28 tiyatro kulübü, Şehir Tiyatroları iç yapımlarından 5 genç tiyatro, toplam 87 seans tiyatro oyunu sergileyecek. 39. Genç Günler kapsamında, Türk tiyatrosunun ilk kez Avrupa'ya açılmasını sağlamış, usta tiyatrocular yetiştirmiş, ülkemizin ilk üniversite tiyatrosunun hikayesini ve Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan "Gençlik Tiyatrosu" belgeseli, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gösterilecek.

"Müzeler ücretsiz"

İBB Kültür AŞ'ye bağlı müzeler 19 Mayıs'ta 15-25 yaş arası Türk vatandaşlarına 09.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 ve Dijital Deneyim Merkezi'nin kapsayan ücretsiz biletler Radar Türkiye uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'nde dans atölyeleri; Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı'nda ise belli saat aralığında koro performansları gerçekleşecek.

Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi

14: 00-15: 00 HIPHOP DANS WORKSHOP

15: 00-16: 00 ZUMBA

16: 00-17: 00 ZEYBEK WORKSHOP

Panorama 1453 Tarih Müzesi

12.00-13.00 DUO-KONSER: ViyolArt Duo

Şerefiye Sarnıcı

13.00-14.00 KORO-KONSER: Boğaziçi Üniversitesi Caz Kulübü Korosu

Yerebatan Sarnıcı

20.00-21.00 KORO-KONSER: Koro İstanbul

"Gençlik kupası"

19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları 17-18 Mayıs tarihlerinde Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenecek. Spor İstanbul'un düzenlediği 500 gencin yarışacağı bu özel turnuva Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde gerçekleşecek.

"Teknoloji ve yapay zeka festivali"

Kültür AŞ, Tech Istanbul ve Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle Müze Gazhane'de gerçekleştirecek Teknoloji ve Yapay Zeka Festivali, 19 Mayıs coşkusunu gün boyunca yaşatacak. Festival boyunca; yapay zeka alanında ilham veren konuşmalar, startup başarı hikayeleri, etkileşimli atölyeler, AI destekli sanat ve kodlama deneyimleri, canlı müzik performansları ve yaratıcı atölyeler gerçekleştirilecek.

"CRR'de gençlik bayramı özel konseri"

İstanbul'un en prestijli mekanlarından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahnesini gençlere bırakacak. Başvurularla seçilen, yaşları 16-23 arasında değişen birbirinden yetenekli 21 genç müzisyenden oluşan 7 oda müziği topluluğunun yer aldığı Gençlik Bayramı Özel Konseri'nde, klasik dönemden modern tınılara ve yerel ezgilere uzanan zengin bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyetin gençliğe emanet ettiği değerlere, klasik müziğin zenginliğiyle ses veren konser, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek.

CRR, gençlerin performanslarına ev sahipliği yapmaya 18 ve 19 Mayıs'ta da devam edecek. İBB Orkestra'nın "Gençlik Orkestraları Buluşması" projesinde, 3 gençlik orkestrası 18-19 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de CRR'de konser verecek. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Balıkesir Belediyesi Mod10 Gençlik Orkestrası 18 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de CRR sahnesinde olacak. Orhan Şallıel, katılan orkestralara iki gün orkestra kültürü masterclassı verecek. İBB Turizm de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlik gezi turları düzenleyecek. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turlar, gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğuna çıkaracak.

"Genç yönetmenler Beyoğlu Sineması'nda"

Beyoğlu Sineması, mayıs programının önemli bir bölümünü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere yönelik etkinliklere ve gençlik seçkilerine ayırıyor. 19 Mayıs kapsamında genç kısa film yönetmenlerinin "Kök Salacaklar", ilk filmini çeken genç yönetmenleri ağırlayan "Tanıştığımıza Memnun Olduk" ve yaşadıkları topluma umut olan gençlerin hikayelerini anlatan "Film Gibi Yaşlar" seçkileri İstanbullarla buluşacak. Beyoğlu Sineması'nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

" Beşiktaş Meydanı'nda bayram coşkusu"

19 Mayıs Pazartesi saat 18.00'de Dolmabahçe'den başlayacak Mustafa Kemal Yürüyüşü, Beşiktaş Meydanı'na kadar sürecek. Yürüyüş sonrası, İBB Kent Orkestrası ve Türk rock müziğinin sevilen grubu Redd, gençlik coşkusunu sahneye taşıyacak.

"Ücretsiz ulaşım"

19 Mayıs günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.