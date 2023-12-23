 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" yürüyüşü

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İstanbul\'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" yürüyüşü
23.12.2023 - 17:59,
Abone Ol

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Cihannüma Derneği, Fatih Belediyesi, Davet ve Kardeşlik Vakfı, İHH Çocuk, İhya Vakfı, İlkseç Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İstimder, Kelamder, Milli İrade Platformu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Siyer Çocuk ve Yavuz Sultan Selim Gençliği Derneği üyeleri, Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Buradan Saraçhane Parkı'na yürüyen grubun ön sıralarında yer alan çocuklar, "Çocuklar Gazze'ye özgürlük için yürüyor" ve "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" pankartları açıp "Dünyanın en güçlü çocukları Gazze'de yaşıyor" ve "Ey Gazze bekle, Selahaddinler yetişiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocuklar Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili şiirler okudu.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve dedesi Halid Nebhan'ın "gözlerinin içini öperek" vedalaştığı görüntüler dünyada büyük yankı uyandıran 3 yaşındaki Rim'in bugün doğum günü olduğunu söyledi.

23 Aralık'ı, gelecek nesillere miras bırakacak şekilde, katledilen tüm çocukları anmak üzere Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak ilan ettiklerini aktaran Kantoğlu, şöyle devam etti:

"Çocukları kimin katlettiğini, bu işe destek verenleri, işbirlikçileri, üstünü örtmeye çalışanları biliyoruz. Çocuklara savaş zayiatı, ikincil kayıp muamelesi yapmaya çalışanları biliyoruz. Bu çocuklardan birinin canı bile emin olun bu dünyayı ateşe vermeye yeter. Onları yalnız bırakmayacağız. Çocukların hakkının, hukukunun, namusunun, canının hiçe sayıldığı bu dünyayı da bunlara dar edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Aralık, Dünya, Sivil Toplum, İsrail, Etkinlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da '23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü' yürüyüşü - Son Dakika


18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Son Dakika
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement