İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 23 Gözaltı

İstanbul\'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 23 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda '10 numara yağ' olarak bilinen 320 ton kaçak akaryakıt ve 7 taşıma aracı ele geçirildi. 13 ilçede gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalarına devam ediyor.

05.09.2024 12:35
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İSTANBUL'da yapılan operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aralarında Ümraniye, Tuzla, Esenyurt, Başakşehir'in de bulunduğu 13 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarda kent genelinde teknik ve fiziki takibe başladı. Ekipler, atık madeni yağ ve yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikte olan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini saptadı. Polis ekipleri Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıtla, akaryakıt nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında akaryakıt kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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