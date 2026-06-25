İstanbul'da 79 Yaşındaki Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 79 Yaşındaki Kadın Dolandırıldı

25.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 yaşındaki kadın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından dolandırıldı.

İstanbul'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüpsultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyası ile dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da 79 yaşındaki S.G'nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 17 Haziran'da mağduru gün boyunca cep telefonuyla arayarak "Hakkınızda şikayet var." yalanıyla güven kazandıkları belirlendi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdurun, 18 Haziran'da banka kasasında bulunan ziynet eşyaları ve dövizlerini aldığı tespit edildi. Daha sonra zanlılardan birinin gece saatlerinde mağdurun evine giderek altın ve dövizleri saydıktan sonra ayrıldığı, bir kuyumcuya giderek aldığı altınları dolara çevirdiği belirlendi.

Bakıcısıyla birlikte yaşayan yaşlı kadını hedef alan şüphelilerin, özellikle bakıcının evde bulunmadığı saatleri tercih ettiği ve mağduru evde yalnız olması gerektiğine inandırdığı da ortaya çıktı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin mağdurun bulunduğu binaya girip elinde ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu poşetle ayrıldığı, daha sonra aynı poşetle kuyumcuya giderek ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 79 Yaşındaki Kadın Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:59:09. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da 79 Yaşındaki Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.