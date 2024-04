İstanbul\'da afet riskleri ele alındı

Güncel

EDDA SÖNMEZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve ilgili kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda İstanbul'da afet risklerine ilişkin çalışmalar ele alındı. İstanbul Valisi Gül, "Korkmadan, korkutmadan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılması lazım" dedi.

GÜL: DEPREM OLMADAN ÖNCE ÇÖKMEYECEK BİNAYA İHTİYACIMIZ VAR

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Gül, "Sadece İstanbul için değil, ülkemizin her tarafında bir depremle karşılaşabiliriz. Deprem ve afetler olmadan önce tedbiri nasıl alınır, risk nasıl azaltılır bu konuların hazırlığının yapılması gerekiyor. 6 Şubat'ta Gaziantep'teydik. İslahiye ve Nurdağı'ndaki yıkımı gördük. Deprem olmadan önce çökmeyecek binaya ihtiyacımız var. Vakit varken, şartlar uygunken, kurumların kendi içinde koordinasyonunu en üst seviyede tutarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın kampanyasına katılarak yapılarımızın dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

"İSTANBUL'DA 2000 YILINDAN ÖNCE YAPILAN TÜM OKULLAR KONTROL EDİLDİ"

İstanbul'da okulların depreme karşı son durumu hakkında da bilgi veren Davut Gül şöyle devam etti:

"Hepimizin güvende olmadığı bir şehirde, hiçbirimiz güvende değiliz. İstanbul'umuzda her yapının sağlam olması için çalışıyoruz. Korkmadan ve korkutmadan sanayide, ticarette, konutta ve kamu kuruluşlarında dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Burada en iyi seviyede olduğumuz kurum Milli Eğitim. İstanbul'da 2000'den önce yapılan binaların hepsi kontrol edildi. Bunlardan sağlam olmayanlar Bakanlığımızın çalışmaları ve hayırseverlerimizin katkıları ile ya güçlendirildi ya da yıkılarak yeniden yapıldı. Okullarımızdaki dönüşümde şu an yaklaşık yüzde 97'ler seviyesindeyiz, yüzde 100'e çıkacağız. Deprem anında görevlendirilen kişinin yetkin olması çok önemli. Bu alanda muhakeme yeteneği yüksek ve becerikli kişileri yönlendirmek gerekiyor. Bu kişilerin de bir yedeklerinin olması lazım. Mahallelerde afet destek ekipleri oluşturacağız. Bu, dışarıdan gelecek yardımdan çok daha önemli. Vatandaşlarımızın ise kentsel dönüşümde maddi olarak adım atması gerekiyor. Depreme ilişkin tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Sorun, herkesin sorunu. Bir dişlinin çarkı gibi çalışmamız lazım. Her türlü kurumun işbirliğine ihtiyacımız var. Bütün kurumlara katkıları için teşekkür ediyorum"

Toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin sunumları ve yapılan görüş alışverişleriyle sona erdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'ndeki toplantıya; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.