İstanbul'da akşam trafiği yüzde 87'ye ulaştı, D-100'de araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
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İstanbul'da akşam trafiği yüzde 87'ye ulaştı, D-100'de araçlar güçlükle ilerledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre akşam saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu saat 18.50 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 87'ye ulaştı, D-100'de araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
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