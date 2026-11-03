İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu gök gürültülü yağışla yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu gök gürültülü yağışla yüzde 89'a ulaştı

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İstanbul\'da akşam trafik yoğunluğu gök gürültülü yağışla yüzde 89\'a ulaştı
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İstanbul\'da akşam trafik yoğunluğu gök gürültülü yağışla yüzde 89\'a ulaştı
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İstanbul'da aralıklarla etkili olan gök gürültülü yağış iş çıkışı trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89'a ulaştı; meteoroloji uzmanlarına göre yağış gece yarısından itibaren artarak yarın gün boyu aralıklarla sürecek.

(İSTANBUL) Gök gürültülü yağışın aralıklarla etkili olduğu İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik haritasına göre, yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89 düzeyine ulaştı.

İstanbul ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bu akşam da aralıklarla etkili olan gök gürültülü yağış iş çıkışında trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89 düzeyinde ölçüldü.

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, İstanbul ve çevresinde yağış, gece yarısından itibaren etkisini artırarak yarın gün boyu aralıklarla görülecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu gök gürültülü yağışla yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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