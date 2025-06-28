İstanbul'da Aranan Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Diyarbakır'da 2009 yılında meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015'ten bu yana aranan Nurullah Sarı'nın izine ulaştı.

Polis ekipleri, Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Sarı'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.