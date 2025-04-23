İstanbul'da Art Arda Depremler: Vatandaşlar Sokaklara Döküldü

(İSTANBUL) - Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullular sokaklara çıktı. Bu depremin ardından bir saat içinde 7 deprem daha kaydedildi.

İstanbul, öğle saatlerinde art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.49'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullular sokaklara çıktı. Bu depremin ardından da bir saat içinde sırasıyla 4,4, 5,9, 4,8, 4,9, 4,5, 3,5 ve 4,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız" bilgisini paylaştı.

"GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız"

İstanbul Valiliği, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ?Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı da şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Depremler İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde de yoğun hissedildi.

Depremin şiddeti, Küçükçekmece'de bir marketin raflarında ürünlerin yere saçılmasıyla ortaya çıkan görüntülere yansıdı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde deprem anında kendisini sokağa atan vatandaşların deprem toplanma alanlarını doldurdukları görüldü.

İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarı yaptı.