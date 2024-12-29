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İstanbul'da Asayiş Uygulaması

İstanbul\'da Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da geniş çaplı asayiş denetimi yaptı.

29.12.2024 21:46
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik iki ilçede eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ile Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız da uygulamayı denetlemek için Eyüpsultan Meydanı'ndaki denetim noktasına geldi.

Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da sahada olduklarını söyledi.

Vatandaşın can ve mal emniyeti için uygulamalara devam ettiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Her ilçenin kendine özgün koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisine girmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız. Bu uygulamalarımızda bize destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum."

Yılbaşında halkın güveliği için gerekli tedbirleri aldıklarını ve planlamaları yaptıklarını anlatan Yıldız, "Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için. 6 büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Diğer tüm ilçelerde, 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7/24 planladık, bütün mensuplarımızla sahadayız." diye konuştu.

Selami Yıldız, denetimler kapsamında durdurulan araçlardaki bazı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Selami Yıldız, Eyüpsultan, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Son Dakika

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