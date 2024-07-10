İstanbul'da 'Bayğaralar' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da 'Bayğaralar' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Madde Bulundu

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilere ait bir iş yerindeki su sebilinin içinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve suçla ilişkilendirilen diğer materyaller ele geçirildi.

10.07.2024 09:51
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İstanbul'da 'Bayğaralar' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait bir iş yerindeki su sebilinin içinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne ait 9 ev, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

"SU SEBİLİNİN İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU"

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalar sırasında bir iş yerindeki su sebilinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

İstanbul\'da \'Bayğaralar\' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Madde Bulundu
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Bayğaralar' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Bayğaralar' Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: Su Sebilinde Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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