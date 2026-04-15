Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali, 17 Nisan'da Başlıyor

15.04.2026 17:27  Güncelleme: 17:48
Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali, 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerden gelen çocuk korolarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Festivalde, müzik akademisyenleri ve uzmanların yer aldığı çalıştaylar ve atölyelerle çocuklara sahne deneyimi kazandırılacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali, 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerden gelen çocuk korolarının katılımıyla çok sesli müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin "Birlikte Söylüyoruz-Sesimizle Büyüyoruz" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali başlıyor.  Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, İstanbul ve çevre illerden özel ve devlet kurumlarını temsil eden 7–14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan 24 koro sahne alacak.

Festivalin açılış konseri, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Beylikdüzü Çok Sesli Çocuk Korosu ve Orkestrası ile İBB İstanbul Çocuk Korosu'nun ortak performansıyla gerçekleşecek.

Festival, çok sesli koro kültürü ve çocuklara sahne deneyimi kazandırmanın yanı sıra erken yaşta koro disipliniyle tanışma ve kolektif üretim bilinci geliştirme imkanı sunacak. Katılımcı korolar; müzik akademisyenleri, koro pedagojisi uzmanları ve deneyimli şeflerden oluşan festival komitesi tarafından teknik ve müzikal açıdan değerlendirilecek.

Çalıştay ve atölyelerle çok yönlü sanat deneyimi

Festival kapsamında 18 ve 19 Nisan'da BAKSM Trakya Salonu'nda gerçekleşecek Koro Şefliği Çalıştayı'nın yanı sıra uygulamalı atölyeler ve etkileşimli oturumlar hem çocuklar hem de eğitmenler için çok katmanlı bir öğrenme alanı sunacak.

Koro Şefliği Çalıştayı'nda; 18 Nisan Cumartesi günü 13.30-14.30 saatleri, 19 Nisan Pazar günü ise 14.00-15.00 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Çiğdem Aytepe ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Üyesi Dr. Atilla Çağdaş Değer paylaşımlarda bulunacak.

Çağdaş koro pedagojisi, repertuvar geliştirme ve ses eğitimi gibi başlıkların ele alınacağı çalıştay, katılımcıların birlikte üretme ve deneyimleme süreçlerine aktif olarak katılımını sağlayacak.

Özel konserlerle festival taçlanacak

Festival kapsamında ayrıca, çocuk korosu alanında öncü isimlerden Prof. Dr. Yücel Elmas anısına 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde özel bir konser düzenlenecek. Yücel Elmas Korosu MÜZED'in sahne alacağı etkinlik, Türk müzik eğitimine önemli katkılar sunan usta isme saygı duruşu niteliği taşıyacak. Festivalin kapanışında ise 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da usta müzisyen Ozan Sarı'nın öncülüğündeki Şehrin Kemanları topluluğu, "Vivaldi Akşamı" konseriyle sahne alarak festivale güçlü bir final yapacak.

Festival açılış töreni - gala konseri

Tarih:  17 Nisan

Saat:  20.00

Yer:  Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi

Adres:  Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No: 28, 34520 Beylikdüzü

Çalıştay, atölye ve koro performansları

Tarih:  18-19 Nisan

Saat:  12.00 – 19.00

Yer:  Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Adres:  Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No: 28, 34520 Beylikdüzü

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:48:37.
