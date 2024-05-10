İstanbul'da bir baba, kızının geç gelmesi üzerine okul müdürüne saldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da bir baba, kızının geç gelmesi üzerine okul müdürüne saldırdı

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir baba, kızının geç gelmesi üzerine okula gidip güvenlik kamerası izlemek istedi. Okul müdürü ve müdür yardımcısına saldıran baba, polis tarafından gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

10.05.2024 19:01
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(İSTANBUL) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde öğrenci olan kızı eve geç geldiği için okula gidip güvenlik kamerası izlemek isteyen, D.T ortalığı birbirine kattı. Okul müdürü ve müdür yardımcısına saldırmaya kalkan baba odanın kapısını tekmeledi, sandalyeyle kapıya vurdu. Polis tarafından gözaltına alınan D.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Polis yetkililerinden edinilen ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, olay, 9 Mayıs tarihinde saat 17.45 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. 49 yaşındaki D.T. adlı bir baba, okul etkinliğiyle geziye giden kızı  R.K.T.'nin, 17: 55 kadar eve gelmemesi üzerine Zümrütevler İlkokulu'na gitti, doğrudan Okul Müdürü M.K'nın ve okul Müdür Yardımcısı E.B.'nin bulunduğu odaya yöneldi. Okulun kamera kayıtlarına bakmak isteyen baba isteği reddedilince öfkelendi. Öfkeli veli eğitimcilere küfür ve tehditler savurdu, okul koridorunda tansiyon giderek yükseldi. Müdür ve Müdür Yardımcısı kapıyı kapatıp odaya girince veli kapıyı tekmeledi. Diğer öğretmenler ve görevliler araya girmek istedi ama veli onları da itti. Sandalye ile müdürün kapısını kırmaya çalışan veli, güvenlik görevlilerine de karşı koydu. Bunun üzerine okula polis çağrıldı, taraflar birbirinden şikayetçi olurken polis ekipleri de okul önünde nöbet tutmaya başladı.

Şikayetler ve görüntüler üzerine gözaltına alınan D.T., "kasten yaralama", "tehdit- hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. D.T., adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul\'da bir baba, kızının geç gelmesi üzerine okul müdürüne saldırdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da bir baba, kızının geç gelmesi üzerine okul müdürüne saldırdı - Son Dakika

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