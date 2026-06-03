İstanbul\'da Bisiklet Yolları İyileştirilmeli

Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Atalay, İstanbul'da bakımı yapılmayan bisiklet yollarında çukurlar oluştuğunu, yol işaretlerinin silindiğini, bazı güzergahların park edilen araçlar ile masa ve sandalyelerle işgal edildiğini belirterek, belediyelerden güvenli, kesintisiz ve toplu ulaşımla entegre bisiklet yolları yapmasını beklediklerini söyledi.

Atalay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla AA muhabirine, kentteki bisiklet kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bisikletin ulaşım, spor ve hobi amaçlı kullanıldığını belirten Atalay, İstanbul'da bisiklet kullanımının amacına yönelik bir istatistik ve araştırma olmadığını, yetkili kurumların bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin ulaşım amaçlı kullanılmasının önemine işaret eden Atalay, "Kent içinde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması, trafiği rahatlattığı gibi insanların sağlığına, ekonomisine ve çevreye de olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu konuda dünyada yapılmış bir sürü çalışma var. Bisiklet, ulaşımda çok büyük bir paydaş. Bunun ülkemizde de yaygınlaşması, kent içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır." dedi.

Atalay, katlanan bisiklet ve pedal destekli elektrikli bisikletlerin ulaşımda kullanımının arttığını, bu araçların ekonomik, sağlıklı ve çevreci olduğunu dile getirdi.

Bisiklet kullanırken kask takılması ile reflektif yelek giyilmesinin güvenlik açısından kritik olduğunu vurgulayan Atalay, "Bisiklet sürerken müzik dinlememek, trafiği dinlemek daha güvenli olur. Bu konuda biz de kornacıları uyarıyoruz. Trafiğin içindesiniz, size korna çalıyor, müzikten kornayı duymuyorsunuz. İlk önce kendi güvenliğimizi sağlamamız lazım. Ondan sonra kamu kurumlarına işler düşüyor." diye konuştu.

"Bizim istediğimiz, ana caddelerde ulaşıma entegre bisiklet yolu"

Atalay, şehirlerdeki bisiklet yollarının durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahilde bisiklet yolu yaparak, 'Bisiklet yolu açtık.' sözünü kabul etmiyoruz. Bizim istediğimiz, ana caddelerde ulaşıma entegre olan bisiklet yoludur. Ben eğer metrobüse gideceksem ve metrobüs istasyonunun bana uzaklığı 2 kilometre de olsa, 10 kilometre de olsa kısa mesafede ulaşımı bisikletle sağlamak isterim. Bunun için de caddede güvenli bisiklet yolu olması gerekiyor. Tamamıyla oranın bisiklet yolu olduğunu belirten, tabelası ile yer işaretlemesi ile belediyenin ve halkın benimsediği, başka kimsenin girmediği güvenli bir bisiklet yolu olursa, ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının yüzde 90'lara çıkacağını tahmin ediyoruz."

İstanbul'daki bisiklet yollarının yetersiz olduğunun altını çizen Atalay, "'Bisiklet yolu var.' diye tabir edilen yerler sahilde, rekreasyon alanlarında, parklarda ya da caddenin bir kısmında yapılmış, hiçbir yere bağlanmayan, ucunun, sonunun nereye gittiği belli olmayan bisiklet yolları. Araç yolunu nasıl bir yere bağlayabiliyorsak, bisiklet yolunu da bir yere bağlamalıyız. Kentin merkezinde, kentin içinde toplu taşımaya, otobüse, tramvaya, vapura, camiye, bakkala ve pazara entegre bir bisiklet yolu, her zaman için kullanılabilir bir bisiklet yoludur." ifadelerini kullandı.

Bisiklet yollarının farklı amaçlarla kullanıldığına dikkati çeken Atalay, "Bisiklet yolları herkes tarafından kullanılıyor. Kedisinden aracına, motosikletine, park yerine, her türlü kullanıma açık. Bizim haricimizde, bisikletler haricinde herkese açık. Buna ne belediyelerimiz ne de emniyet birimlerimiz bir 'dur' diyemedi. Biz bu konuda çok kırgınız. Kırıldığımız nokta, bisiklet yolunda motosikletlilerle tartışıyoruz, esnafla tartışıyoruz. Esnaf masa atıyor, sandalye koyuyor. Birçok şey var. Bisiklet yolu, bisiklet haricinde herkes tarafından kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Atalay, bisiklet yollarındaki işgal ve güvenlik sorunlarına zabıta ile emniyet ekiplerinin müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

"Belediyelerin bisikletli ulaşıma daha çok yer ayırmalarını bekliyoruz"

Bisiklet yollarının belediyeler tarafından hizmete açıldıktan sonra düzenli bakımdan geçirilmediğini ve bu konuda belediyelerde özel bir birim bulunmadığını dile getiren Atalay, zamanla bu hatlardaki boyaların ve işaretlerin silindiğini, çukurlar oluştuğunu ve ağaç dallarının yola sarktığını kaydetti.

Bisiklet yollarına araçların girmemesi için plastik dubalar konulduğunu ancak bazı sürücüler tarafından bu dubaların kırılarak bu yollara girildiğini vurgulayan Atalay, plastik duba yerine çiçek saksısı veya beton blok gibi farklı engellerin konulması gerektiğini ifade etti.

Atalay, "Belediyelere düşen görev, altyapıyı hazırlamalarıdır. Güvenli bisiklet yolu, güvenli park yerleri, toplu taşımalara entegrasyon, İETT otobüslerinde bisikletlerin taşınması konusunda taşıma aparatlarının çoğaltılması gerekiyor. Avrupa'daki gibi bir metro istasyonu yapıyoruz ama içerisinde bisiklet park yeri yapmıyoruz. Bunların yapılması halinde bisiklet kullanımının daha da artacağını düşünüyoruz. Belediyelerin bisikletli ulaşıma daha çok yer ayırmalarını bekliyoruz." dedi.