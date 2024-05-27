İstanbul'da Bu Hafta Sanatseverleri Bekleyen Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul'da Bu Hafta Sanatseverleri Bekleyen Etkinlikler

İstanbul\'da Bu Hafta Sanatseverleri Bekleyen Etkinlikler

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Maximum Uniq Hall gibi mekanlarda çeşitli oyunlar ve konserler düzenlenecek. Ayrıca, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi, Macar Kültür Merkezi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Salt Beyoğlu ve Pera Müzesi gibi mekanlarda çeşitli sergiler de ziyaretçilere açık olacak.

27.05.2024 14:51
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 28 Mayıs-2 Haziran'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Sonbaharda Son Güller" 28-31 Mayıs'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Picasso", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Yalnızlık İntiharı" oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 31 Mayıs-2 Haziran arasında "Kapıların Dışında" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 28 Mayıs'ta "Gomidas" oyunu izlenebilecek.

Zorlu PSM'de bugün ve yarın "Aşık Shakespeare" ve "Chaplin", 29 Mayıs'ta "Aile Yalanları", 31 Mayıs'ta "(Karşınızda) Yalnız Kadın", 1 Haziran'da "Sidikli Kasabası Müzikali" beğeniye sunulacak.

Maximum Uniq Hall'de yarın "Öteki", 2 Haziran'da "Aydınlıkevler" oyunu sergilenecek.

Konserler

AKM'de yarın "Şedaraban Faslı" ve Mehmet Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla "Asitane Meşkleri", 29 Mayıs'ta "571. Yılında İstanbul'un Fethi", 30 Mayıs'ta "Rumeli Türküleri Konseri", 31 Mayıs'ta "Şarkıların Diliyle Hüzzam ve Hicaz Eserler" ve "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri" ve 2 Haziran'da "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Mozart Requıem" konseri müzikseverlerle buluşacak.

CRR'de 29 Mayıs'ta " Şah Hatayi'den Nefesler", 30 Mayıs'ta "Francesca Tandoi" konseri gerçekleştirilecek. 1 Haziran'da ise CRR Türk Müziği Topluluğu "Yüzyılın Yüzleri Cevdet Çağla ve Emin Ongan" konseriyle, Christian Pierre La Marca ve CRR Senfoni Orkestrası "Notaya Yansıyan Renkler" konserleriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Sergiler

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleriyle, Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçileri bekliyor.

Meşher'de açılan, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, İstanbul silüetini sanatseverlerle buluşturuyor.

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair" ise hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alan "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Sanatçı Mike Berg'ün "Buraya Nasıl Geldik?" sergisi, Sultanbeyli'de bulunan YUNT sanat ve etkileşim alanında beğeniye sunuluyor.

Kaynak: AA

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