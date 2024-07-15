İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Vatan Uğruna" konserinde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Fatih Çıtlak'ın sunumuyla "Kerbela'dan Dönen Dertli Turnalar" başlıklı gösteri, Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AKM'de çocuklar için de bu hafta arasında "Seramik Dantel Tabak Yapımı", "Seramik Portre Tabak Yapımı", "Jackson Pollock ile Renkli Toplar" ve "Banksy ve Sokak Resim Sanatı"nun bulunduğu çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen, Fenerbahçe Vapuru'nun 2. Mevki Salonu'nda yer alan Hafta Sonu Eğitim Atölyesi'nde de 4 ila 14 yaş arası çocuklarla çeşitli atölyeler yapılıyor.

Konserler ve gösteriler

Maximum Uniq Hall'da 1990'ların sevilen pop şarkılarının yazarı ve besteci Serdar Ortaç 19 Temmuz'da, dünyanın en iyi dans sahneleri ve müzik festivallerinin ana sahnelerinde çıkan Adriatique, 20 Temmuz'da dinleyicilerle buluşacak.

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024 konserlerine başlıyor. Yeni repertuvarı ile yola çıkan Taşçı, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Tiyatro Sahnesi'nde konser verecek.

Oyuncu, yönetmen ve komedyen Lesli Karavil, 17 Temmuz'da Conrad Hotel Beşiktaş'ta stand up gösterisi sahneleyecek.

31. İstanbul Caz Festivali, gelenekselleşen etkinliklerinden +1'li Gece Gezmesi ile 18 Temmuz akşamı Kadıköy rotasıyla bu seneki yolculuğunu tamamlayacak. Festival kapsamında yarın 11 defa Grammy'e aday gösterilen Joshua Redman, Esma Sultan Yalısı'nda konser verecek.

Festivalin yeni etkinliği Pera'da bir Caz Akşamı'nda da 17 Temmuz akşamı aynı gecede üç farklı mekanda üç farklı sanatçı sahnede olacak.

İstanbul Modern'in gerçekleştirdiği "Sizin Perşembeniz" Sanatçı Buluşmaları'nda bu ay, doğanın içinde olma ve doğa yürüyüşleri deneyimlerini sanatla birleştiren İsmet Değirmenci, 18 Temmuz'da katılımcıları doğanın sembollerini ve anlatısını suluboya pratiğiyle keşfetmeye davet ediyor.

Yapı Kredi bomontiada'nın World Akustik Konser serisine 19 Temmuz'da rock müziğin genç sesi Rana Türkyılmaz konuk olacak.

Albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip Pink Martini, 21 Temmuz'da 30. yıl turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranları ile buluşacak.

BtcTurk Vadi Açıkhava Konserleri'nde de bu hafta 19 Temmuz'da Can Bonomo, 20 Temmuz'da Athena ve 21 Temmuz'da Melike Şahin sahne alacak.

KüçükÇiftlik Park'ta ise dünyaca ünlü Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson, yeni solo albümü The Mandrake Project'in dünya turnesi kapsamında 19 Temmuz akşamında izleyenlerle buluşacak.