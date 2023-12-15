 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da çalınan otomobil Kocaeli'de bulundu, 2 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da çalınan otomobil Kocaeli'de bulundu, 2 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da çalınan bir otomobilin Kocaeli'de bulunduğu ve sahte plaka takılarak kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'de bir siteye girerek 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

15.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:15
Abone Ol

İSTANBUL'dan çaldıkları otomobile sahte plaka takarak Kocaeli'ye giden, burada 2 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobili çaldığı ve hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülerde yaya olarak kaçarken çaldıkları çantayı düşüren şüphelilerin, otomobille geri dönerek çantayı yerden aldıkları görülüyor.

Arnavutköy'de 4 Aralık 2023 tarihinde park halindeyken çalınan otomobilin izini süren Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aracı Kocaeli'de buldu. Çalınan otomobile sahte plaka takıldığı ve hırsızlık çetesi tarafından kullanıldığı tespit edildi. Çalıntı otomobili kullanan şüphelilerin Kocaeli'deki Sanayi mahallesinde bir siteye girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı da belirlendi.

DÜŞÜRDÜKLERİ ÇANTAYI GERİ DÖNÜP ALMIŞLAR

Polisin bulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evden yaya olarak kaçtıkları sırada, çaldıkları çantayı düşürdükleri görülüyor.Kısa süre sonra otomobille geri dönen şüpheliler, düşürdükleri çantayı yerden alarak kaçıyor. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sitenin bariyerini kırarak dışarı çıktıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ahmet K.(42) ile Oktay D.'yi (41) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da çalınan otomobil Kocaeli\'de bulundu, 2 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kocaeli, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çalınan otomobil Kocaeli'de bulundu, 2 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi

Son Dakika
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da çalınan otomobil Kocaeli'de bulundu, 2 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement