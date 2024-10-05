İstanbul'da Cinayet ve İntihar

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İstanbul'da iki kadını öldürdükten sonra Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik toprağa verildi.

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi.

Çelik, namazın ardından toprağa verildi.

Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü.