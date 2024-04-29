İstanbul\'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terörle mücadelede örgüt faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Beykoz'daki adresini belirleyen ekiplerin önce K.A. (29) ve M.H'yi (25) gözaltına aldığı, ardından onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi daha olmak üzere 8 zanlıyı yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar DEAŞ'ta aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi. Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DEAŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DEAŞ'ın sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.

Afganistan uyruklu şüpheli M.H'nin ise Ocak ayında İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği belirlendi.

Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin de örgüt üyesi K.A'nın kardeşi A.A. olduğu, 2014'te Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'ya gittiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.A. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunda 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul Beykoz'da yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konulduğunu ve yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'nin gözaltına alındığını kaydetmişti.