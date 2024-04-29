İstanbul'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul\'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-32' operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, örgüt üyelerinin faaliyetleri ve bağlantılarıyla ilgili detaylar ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Suriye ve Afganistan uyruklu kişiler de bulunuyor. Operasyon sonucunda bomba yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

29.04.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terörle mücadelede örgüt faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Beykoz'daki adresini belirleyen ekiplerin önce K.A. (29) ve M.H'yi (25) gözaltına aldığı, ardından onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi daha olmak üzere 8 zanlıyı yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar DEAŞ'ta aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi. Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DEAŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DEAŞ'ın sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.

Afganistan uyruklu şüpheli M.H'nin ise Ocak ayında İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği belirlendi.

Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin de örgüt üyesi K.A'nın kardeşi A.A. olduğu, 2014'te Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'ya gittiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.A. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunda 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul Beykoz'da yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konulduğunu ve yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'nin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement