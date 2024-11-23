İstanbul\'da Deniz Ulaşımı İptal

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(İSTANBUL)- İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları A.Ş ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada birçok hattaki seferin yapılamayacağını duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle Yenikapı- Yalova, Pendik-Yalova, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Pendik-Yalova, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova. Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda da Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada- Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şunlar:

"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"