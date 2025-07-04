İstanbul'da Dolandırıcılara Operasyon

İstanbul'da kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Ümraniye ve Sultanbeyli'de 3 mağdurun cep telefonuyla aranarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp, 5 milyon liralık ziynet eşyalarının ve paralarının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, müştekiyi cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyalarını teslim alan şüpheliler V.A. (23), T.E.Ö. (22) ve M.K'yı (25) 1 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerden V.A'nın çeşitli suçlardan 11, M.K'nın ise 2 kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.