İstanbul\'da düzenlenen çalıştayda Gazze\'nin durumu ele alındı

İstanbul'da, Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi (MID) ile Filistin Diyalog Grubu işbirliğinde "Bağımsız Filistin Yolunda Tüm Yönleriyle Gazze Çalıştayı" düzenlendi.
Zeytinburnu'nda bir otelde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan MID Başkanı Celalettin Duran, Gazze'de savaş nedeniyle zor günler geçirildiğine işaret etti.
Filistin halkının mücadelesine değinen Duran, şöyle konuştu:
"Müslümanlar büyük onur ve izzetle bir savaş yürütüyor. Bu cihat, bu mücadele, bu gayret dünyada yeni bir sistem kuruyor. Mevcut yerleşik dünya düzeninde akademiden siyasal sisteme, uluslararası kurumlardan medyaya ve kavramlara kadar her şey değişiyor ve yeni bir düzen geliyor. Filistinli kardeşlerimizin, bazı mücahitlerin büyük bir gayretiyle ve şehitlerin kanlarıyla kurulu muhteşem bir mücadeleye şahitlik ediyoruz."
Duran, Gazze'de bir tarih yazıldığını ifade ederek, çalıştaya bu konuda görüşlerini bildirmek için Ramallah'tan, Ürdün'den, Suudi Arabistan'dan ve Lübnan'dan konuşmacıların katıldığını aktardı.
"Yaşananlar Filistin davasını farklı bir ufka doğru yönlendirmiş durumda"
Filistin Diyalog Grubu Başkanı Sadık Ebu Amr, çalıştayda Gazze'ye yönelik saldırıların detaylarının ve uzantılarının ele alınacağını söyledi.
Bölgede hızlı bir değişim yaşandığı için geleceğe ilişkin öngörüde bulunmanın zorlaştığını belirten Ebu Amr, "Filistinlilerin birliğini ve Filistin kurumlarının yeniden oluşmasını sağlamak ve bölgesel güvenlik için çalışmak çok önemli." ifadesini kullandı.
Ebu Amr, "Bu yaşananlar Filistin davasını farklı bir ufka doğru yönlendirmiş durumda." dedi.
İsrail'in, Gazze halkının yeniden ayağa kalkmasını ve direnmesini engellemek için ağır saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Ebu Amr, Gazze halkının yardım konusunda eksik kalınması sebebiyle sıkıntılar çektiğini ifade etti.
Ebu Amr, çalıştayda gerçekleştirilecek oturumlar hakkında bilgi verdi.
Gün boyu sürecek çalıştayda, "Gazze'deki Savaşa İlişkin Bölgesel-Uluslararası Pozisyonlar ve Türkiye'nin Tutumu", "Aksa Tufanı Sonrasında Medya, Kavramlar, Propaganda ve Boykot Çalışmaları", "Gazze Savaşına İlişkin İnsani Yardım ve Uluslararası Hukuk Faaliyetleri" ve "Gazze'nin Geleceği, Siyaset, Diplomasi ve Filistin Devleti" başlıklı konular ele alınacak.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzenlenen çalıştayda Gazze'nin durumu ele alındı - Son Dakika
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