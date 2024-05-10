İstanbul'da Eğitim Sendikaları, Öğretmene Yönelik Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Eğitim Sendikaları, Öğretmene Yönelik Şiddeti Protesto Etti

İstanbul\'da Eğitim Sendikaları, Öğretmene Yönelik Şiddeti Protesto Etti

İstanbul'da bir özel lisenin müdürünün öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesi üzerine eğitim sendikaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto düzenledi. Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, şiddet yasası taleplerini dile getirerek, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı ve tedbir alınmasını istedi.

10.05.2024 14:24
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İstanbul'da eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.

Fatih Sultanahmet'te toplanan Eğitim-Bir-Sen'e üye bir grup, "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" sloganları atarak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüdü.

"Eğitimciye şiddete dur de", "Şiddete dur de" ve "Öğretmene şiddete hayır" yazılı pankartlar taşıyan grup, burada "Birleşe birleşe kazanacağız", "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Öğretmenler burada yasa nerede", "Meclise çağrımız yasal güvence", "Kınamayı bırakın, yasamızı çıkarın", "Yasal güvence hemen şimdi" ve "Kınama değil, yasal güvence" sloganları attı. Protestoda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Bilal Duran, eğitim çalışanlarına, tüm kamu görevlilerine yapılan her türlü hakaret, tehdit, şiddet ve saldırıları lanetlediklerini söyledi.

Duran, yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarına dikkati çeken Duran, "Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir düzenleme yapılmasının sağlanması için bugün, tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor, ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek imza ve dilekçe kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Duran, şiddet olaylarının eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyutlara ulaştığını belirterek, "Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir." dedi.

Türk Eğitim-Sen'in açıklaması

Grup, açıklamadan sonra ayrılırken Türk Eğitim-Sen'e bağlı kalabalık bir grup da sloganlar atarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önüne geldi.

Kanı temsilen kırmızı boyalı beyaz önlükler giyen gruptakiler, müdürlük binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

Öğretmenler, "Okullarda ölmek istemiyoruz", "Öğretmenler burada, bakan nerede", "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Sınıfta ölmek istemiyoruz" ve "Yeter artık susmayacağız" sloganları attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 No'lu Şube Başkanı Remzi Özmen, öğretmenlere saldırıların son günlerde yoğunlaşmasının artık bıçağın kemiğe dayandığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin her yerinde şahit oldukları saldırıların insanlığı utandıracak, ağlatacak boyuta geldiğini ifade eden Özmen, bu konuda yapılan uyarılara rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Bu saldırıların herkesin utancı olduğunu dile getiren Özmen, "Hepimiz ayıbıdır. Devlete bir saldırıdır. Devlete yapılan ihanet gibi değerlendirilmelidir. Bir terör örgütü neyse öğretmene uzanan el de aynı böyle görülmelidir." dedi.

Özmen, her okula güvenlik görevlisi alınması ve kamera sistemi bulundurulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu, okullara bu konuda bütçe ayırılması gerektiğini kaydetti.

Müdürlük önüne gelen Eğitim Sen ve Eğitim-İş'e üye öğretmenler de "Susma haykır, şiddete hayır", "Öğretmene kalkan eller kırılsın" ve "Susma haykır, şiddete hayır" sloganlarını atarak, öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Şiddet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Eğitim Sendikaları, Öğretmene Yönelik Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika

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