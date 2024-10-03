İstanbul\'da Emniyet Raporu: 15 Bin Silah Ele Geçirildi

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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, son 9 ayın emniyet verilerini açıkladı. Gül, 2024 yılının ilk dokuz ayında 15 bin 245 silahın ele geçirildiğini, 17 bin 407 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Gül, uyuşturucu ile mücadele konusunda da; "Bu yılın ilk dokuz ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda 12 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi" bilgisini verdi.

İstanbul'da son 9 ayın emniyet verileri İstanbul Valisi Davut Gül tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu ve terör örgütleri, şehir eşkıyaları, dolandırıcılar, göçmen kaçakçıları, uyuşturucu tüccarları gibi huzuru bozan her türlü suç odağı ile mücadele ettiklerini dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, "65 bin 397 mesai arkadaşımızla İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru için hep birlikte çalışıyoruz. Bu noktada, mücadelemizin en önemli başlıklarından biri olan terör ile ilgili verilere baktığımızda: Bu yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Biri bombalı, biri silahlı, biri silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. Ele geçirilen 8 milyon 483 bin TL ile terörizmin finansmanına darbe vuruldu" diye konuştu.

"Kimse devletten büyük, kanundan üstün değildir"

İstanbulluların huzurunu kaçıran herkesin karşısında devleti bulacağını belirten Gül şunları söyledi:

"Terörle mücadelede olduğu gibi organize suçlarla mücadelemize de tavizsiz devam ediyoruz. Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. Bin 595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şunun özellikle altını çiziyorum; hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir. Hemşehrilerimizin, şehrimizin huzurunu kaçıran herkes karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi bulacaktır. Mücadelemizin en önemli başlıklarından biri de asayiş. 4 bin 4 ekibimizde görev yapan toplam 31 bin 947 polisimiz, jandarmamız ile hamdolsun, suç oranlarını düşürmeye, aydınlatma oranlarını artırmaya devam ediyoruz."

"2024 yılının ilk dokuz ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi"

Bu yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,5, mal varlıklarına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 27 oranında azalma sağlandığını ifade eden Vali Gül, bu suçların da giderek azalacağını; çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 117 bin 835 şahıs yakalandığını dile getirdi. Üzerinde hassasiyetle durulan önemli konulardan ikisinin de ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğunu belirten Vali Gül, bu konuda da şunları söyledi:

"18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap ele geçirildi"

"2024 yılının ilk dokuz ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi. 17 bin 407 kişi yakalandı. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz devam edecektir. Bütün birimlerimizle mücadele verdiğimiz alanlardan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa bizim de bu konuya bakışımız öyle. Bu bataklığa bir kişinin bile düşmesine gönlümüz razı değil. Bu illetle canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk dokuz ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda 12 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir iletişim ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarların, bilgi akışının çok önemli olduğu hepimizin malumu. Bu anlayışla hayata geçirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS'a son dokuz ayda yapılan ihbar sayısı 29 bin 193. Bu kapsamda yapılan 7 bin 947 operasyonda 12 bin 696 şüpheli yakalandı."

Vali Gül, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı konusunda ise şu verilere yer verdi:

"1 milyon 51 bin 228 yabancının yaşadığı şehrimizde insan kaçakçılarına karşı ilk dokuz ayda yapılan 244 operasyonda 560 şahıs yakalandı,

164 şahıs tutuklandı, 88 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 116 araca el konuldu. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 493 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 54 bine yakın düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı."