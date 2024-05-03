İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kadın tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kadın tutuklandı

İstanbul\'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kadın tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde bir evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliler belirlendi ve çalınan eşyalarla birlikte yakalandılar. Şüphelilerin daha önce de çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edildi ve adli makam tarafından tutuklandılar.

03.05.2024 10:21
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İstanbul'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kadın tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'ndeki bir evden 300 dolar, 5 lari, 161 Türkmenistan manatı, kolye ve küpe çalınması, aynı caddede başka bir konuttan da hırsızlığa teşebbüs edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, 5 zanlıyı aynı mahallenin Emirhan Caddesi üzerinde, çalınan mallarla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Gamze M'nin daha önceden 47, Gülay M'nin 32, Leyla T'nin 17, Yonca T'nin 41 ve Sedef T'nin 80 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kadın tutuklandı - Son Dakika

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