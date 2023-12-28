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İstanbul'da Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi

İstanbul'da İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından araç konvoyu düzenlendi. Yüzlerce otomobil ve motosiklet, Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Gönüllüler, araçlarıyla Bağdat Caddesi boyunca sürüş yaparak Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.

İstanbul\'da Filistin\'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi
28.12.2023 - 22:51,
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İstanbul'da, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfına bağlı arama-kurtarma ekipleri öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yüzlerce otomobil ve motosiklet, Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maltepe sahilinde bir araya gelen gönüllüler, araçlarıyla kornalar ve sloganlar eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca sürüş yaptı.

Geçiş sırasında caddedeki vatandaşların da konvoydakilere destek verdiği ve sloganlara eşlik ettiği görüldü.

Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Söğütlüçeşme mevkisinde gönüllülerin dağılmasıyla son buldu.

Kaynak: AA
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