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İstanbul'da Filistin mitingine katılan kişiye saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da Filistin mitingine katılan kişiye saldırı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası, yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir, tartıştığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Aydemir, saldırının Filistin ve şehitler için orada olduğu için gerçekleştiğini belirtti. Saldırgan tutuklandı.

İstanbul\'da Filistin mitingine katılan kişiye saldırı
03.01.2024 - 18:18,
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İSTANBUL'da 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan ve yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir, "Bu yumruk Filistin mitingine giden herkese, şehitlerimize ve onların yakınlarına atıldı. Çünkü ben onlar için oraya gittim "dedi.

Yeni yılın ilk gününde çeşitli vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan İsmail Aydemir, tartıştığı Ege A.'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmış çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BEN ORAYA FİLİSTİN VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN GİTTİM"

Konuya ilişkin bugün İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan İsmail Aydemir, "Türkiye hepimizin ülkesi. Ben Müslüman ve Türk'üm. Allah birliğimizi bozmasın. Bu yumruk sadece bana atılmadı. Bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara, Filistin mitingine giden herkese, şehitlerimize ve onların yakınlarına atıldı. Çünkü ben onlar için oraya gittim. Allah o kardeşimize de, bana da, herkese de akıl fikir versin. Birbirimize girmeyelim, kardeş olalım, Birbirimizi sevelim" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN AĞZI BURNU, KAN REVAN İÇİNDE KALMIŞTIR"

Aydemir'in avukatı Funda Bıçak ise, "Müvekkilim yürüyüş sonunda evine dönmek üzereyken yolda bir anda şüpheli şahıs karşısına çıkarak yüzüne sert bir yumruk atıp yere düşürmüştür. Müvekkilim kendisinin babası yaşındadır ve 2 çocuk sahibidir. Neye uğradığını şaşıran müvekkilimin ağzı burnu, kan revan içinde kalmıştır. Saldırgan özür dileyeceği yerde hakaret içeren sözlerine devam etmiştir. Müvekkilime yönelik geri zekalı gibi sözler sarf etmiştir. Az ileride bulunan bir trafik polisi sayesinde de zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Müvekkilim bu olayda son derece mağdurdur hiçbir şekilde yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır. Bu niyette de birisi değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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