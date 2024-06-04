İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında uyku tulumları, şişme botlar ve cep telefonları bulunuyor. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

04.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve deniz yoluyla yapılan göçmen kaçakçılığını önleme ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda ekipler, İstanbul'da oturum izni bulunmayan ve takip altında olan düzensiz göçmenlerin İzmir, Çanakkale ve Edirne'ye götürüleceğini, buradan da sınır dışına çıkacaklarını tespit etti.

Silivri ve Sultanbeyli'de, 18 Mayıs'ta düzensiz göçmenlerin kaldıkları yerlere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 14 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında ise 25 Mayıs'ta içerisinde 10 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari aracı TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle yakalandı.

Araçlar ve belirlenen adreslerdeki aramalarda ise 24 uyku tulumu, denizde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 şişme bot, yaşam malzemesi, 3 otomobil ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement