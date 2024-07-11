İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı soygunları organize eden şüphelileri tespit etmek için çalışma yaptı. Operasyonda, Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalanırken, emlakçı da gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, emlakçı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.07.2024 11:43
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İstanbul'da, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye ve Avrupa rotasındaki sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize edip aynı zamanda bunların savunmasızlıklarından faydalanarak silahla parasını gasbeden veya rehin alıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilerin tespiti için çalışma yaptı.

Fatih'te yabancı uyruklu bir grubu takip eden polisler, şüphelilerin gelen yabancıları tuttukları adresi tespit etti.

Buraya yapılan operasyonda, kaçak durumda olan, Afganistan-Pakistan-İran-Türkiye sınır geçişlerini organize ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Yabancıların tutulduğu evi, kontrat yapmadan kiraya veren emlakçı da gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, emlakçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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