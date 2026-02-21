İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 36 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 36 Azaldı

İstanbul\'da Hava Kirliliği Yüzde 36 Azaldı
21.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ'nün araştırmasına göre, İstanbul'da hava kirliliği ocakta yüzde 36 azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da hava kirliliği ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul'da ocak ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 26,5 mikrogram, Ocak 2025'te ise 41,5 mikrogram ölçüldü. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 36 azaldı.

Ocak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi.

Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53'le "Kadıköy" ve yüzde 52'yle "Bağcılar" istasyonları takip etti.

Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35'le "Yenibosna" ve yüzde 25'le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:

İstasyonlar2025 ocak µg/m32026 ocak µg/m3Değişim yüzdesi
Yenibosna25,634,635
Arnavutköy22,928,725
Beylikdüzü29,229,20
Çatladıkapı33,628,3-16
Sultangazi 241,734-18
Büyükada15,511,8-24
Beşiktaş31,823,9-25
Kandilli 128,420,1-29
Sarıyer21,615-31
Üsküdar 137,925,9-32
Tuzla64,744-32
Selimiye30,620,6-33
Kartal40,924,8-39
Avcılar37,521,8-42
Maslak35,120-43
Sancaktepe70,439,8-44
Aksaray6536,2-44
Kağıthane 183,846,4-45
Kumköy35,519,4-45
Ümraniye 141,721,2-49
Esenler53,526,8-50
Bağcılar48,423,2-52
Kadıköy57,627,3-53
Sultangazi 147,88,4-83
- "Fosil yakıt kullanımıyla atmosfere bol miktarda kirletici salıyoruz"
Çalışmayı AA muhabirine değerlendiren İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, dünyadaki en önemli sorunlardan birinin hava kalitesi olduğunu, solunan havanın insan sağlığı ve geleceğini doğrudan etkilediğini belirtti.
Kaliteli hava solunmadığı takdirde sağlığın olumsuz etkilendiğini vurgulayan Toros, bunun da hastalık maliyetlerini artırdığını ve iş gücü kaybına yol açtığını söyledi.
Toros, son 100-150 yılda fosil yakıt kullanımının ciddi anlamda arttığına dikkati çekerek "Yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan enerji kaynağını yakarak enerji elde ediyoruz ama bu esnada farkına vararak veya varmadan atmosfere bol miktarda kirletici salıyoruz." dedi.
Şehirlerde en önemli kirletici kaynağın motorlu araçlar olduğuna işaret eden Toros, İstanbul'da araç sayısının 6 milyon civarında olduğunu, böylece trafik yoğunluğunun, dur-kalkların arttığını, bunun da hem yanma kaynaklı emisyonları hem de fren balataları ve lastiklerden çıkan partikülleri artırdığını kaydetti.
Hava kalitesi konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Toros, bunun için öncelikle ölçüm yapılması ve verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Toros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul genelinde 37 noktada sürekli ölçüm yapan hava kalitesi istasyonları bulunduğunu, bu verilere cep telefonu veya bilgisayar üzerinden erişilebildiğini aktardı.
"Hava kalitesindeki iyileşmenin en önemli sebebi meteorolojik faktörler"
İstanbul Teknik Üniversitesi olarak her ay hava kalitesini değerlendirdiklerini, geçen yılın ocak ayı, bu yılın ocak ayı ve bir önceki aralık ayını karşılaştırdıklarını anlatan Toros, kalite kontrol sürecinden sonra 37 istasyonun 24'ünde partikül madde verilerinin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu tespit ettiklerini kaydederek şu bilgileri paylaştı:
"Geçen yıl ocak ayında İstanbul genelindeki toz değerlerinin ortalaması 41,5 mikrogram. Geçtiğimiz aralık ayında 35,9, bu yıl ocak ayında ise 26,5 mikrogram değerlerine ulaşıldı. Geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 36 iyileşme, aralık ayına göre ise yüzde 26 iyileşme olduğunu görüyoruz."
Geçen yıl ile bu yıl arasında emisyon kaynaklarında belirgin bir değişiklik gözlemlenmediğini dile getiren Toros, okulların her iki dönemde de yarıyıl tatiline girdiğini, sanayi faaliyetlerinin sürdüğünü aktararak "Hava kalitesindeki iyileşmenin en önemli sebebi meteorolojik faktörler. Geçen yıla göre bu yılın ocak ayı daha yağışlı geçti." değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. Toros, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda kirleticilerin dağıldığını ve hava kalitesinin arttığını belirterek hava kalitesinin korunması için bireysel davranış değişikliğinin de önemli olduğunu sözlerini ekledi.
Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 36 Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı 11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:17:59. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 36 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.