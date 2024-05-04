İstanbul\'da Hıdırellez Şenlikleri Başlıyor

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(İSTANBUL) Baharın, umudun ve bereketin bayramı Hıdırellez, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hıdırellez nedeniyle Beyoğlu Belediyesi Kasampaşa'da, Kadıköy Belediyesi Kalamış'ta, Şişli Belediyesi de Maçka Sanat Parkı'nda festival havasında konserler düzenleyecek.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KALAMIŞ ATATÜRK PARKI'NDA SAHNE ALACAK

Dünyanın en eski inanış ve kutlamalarından biri olan; huzur, bereket ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, bu yıl İstanbul'da şenliklerle kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi'nin 5 Mayıs Pazar günü Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştireceği Hıdırellez Şenliği'nde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve balkan müziğinin önemli isimlerinden Makedon trompetçi Dzambo Agusevi de orkestrası ile birlikte sahne alacak. Saat 15.00'te Tolga Bostancı'nın DJ performansı ile başlayacak etkinlikler, Sami Levi ve Volkan Şenlendirici konseri ile devam edecek. 18.30'da Hıdırellez ateşi yakılıp dilekler dilenecek. Dilek ağacı ve ateşten atlama gibi geleneksel hıdırellez etkinliklerinin de yer alacağı şenlikte, Kadıköylüler balkan ezgileriyle doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

KÖSEDAĞI: BAHARA HEP BİRLİKTE 'MERHABA' DİYELİM

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da tüm Kadıköylüleri ve İstanbulluları, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez'i kutlamak için Kalamış Atatürk Parkı'na davet etti. Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak yaptığımız düzenlemelerle birlikte Kalamış Atatürk Parkı'ndaki yeşil alan miktarını tam 2 bin metrekare arttırdık. Herkesi parkımızın yeni halini görmeye ve 5 Mayıs Pazar günü burada düzenleyeceğimiz Hıdırellez Şenliği'ne davet ediyorum. Hepimize umut olacak bu güzel günde Kalamış'ta buluşalım ve Hıdırellez Şenliği'nde bahara hep birlikte 'merhaba' diyelim" dedi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MAÇKA PARKI'NDA, BEYOĞLU BELEDİYESİ KASIMPAŞA'DA ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Hıdırellez, Kasımpaşa'da da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Beyoğlu Belediyesi saat 18.00'de Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek Hıdırellez Şenlikleri'ne vatandaşları davet etti.

Şişli Belediyesi tarafından da Maçka Sanat Parkı'nda özel olarak oluşturulacak etkinlik alanı, Hıdırellez şenliğine ev sahipliği yapacak. Festival havasında gerçekleşmesi planlanan etkinlikler, gün boyu sürecek. Şenliklerin düzenleneceği etkinlik alanı, renkli ışıklarla aydınlatılacak ve özel olarak süslenecek.

Şişli Belediyesi'nin Hıdırellez Şenlikleri programı saat saat şöyle:

15.00 DJ Sergen

16.00 Belediyenin ritim atölyesine katılan öğrencileri

16.15 Karaoke - 16.45 İzzetpaşa Dans Grubu –

17.15 Dans Yarışması

17.45 DJ Sergen

18.15 Sulukule Roman Orkestrası

18.45 Şarkıcı Savaş Burcu

19.15 Şarkıcı Gülay Şentürk

19.45 Şarkıcı Fahrettin Sekmeç

20.15 Balık Ayhan (şarkı ve perküsyon gösterisi)

21.00 Bitiş