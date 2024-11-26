İstanbul'da Hırsızlık Olayları Güvenlik Kameralarına Yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Olayları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İstanbul\'da Hırsızlık Olayları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Avcılar'da bir tekel bayiinden 640 lira değerinde içki çalan şüpheli ve Esenyurt'ta motosiklet çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarına başladı.

26.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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AVCILAR'da bir şüpheli tekel bayiinden içki çaldı. Esenyurt'ta ise sokağa park edilen motosiklet çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki tekel bayiine önceki gün gelen bir kişi dolapta bulunan 640 lira tutarındaki içkiyi, eliyle arka tarafında sakladıktan sonra montunun altına gizleyerek uzaklaştı. Hırsızlık, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ortaya çıkarken, iş yeri sahibi çalınan içkiyi getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Esenyurt Yenikent Mahallesi 700 Sokak'ta ise park halindeki motosiklet, cuma günü sabah saatlerinde 2 kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Şüpheliler, motosikleti iterek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hırsızlık Olayları Güvenlik Kameralarına Yansıdı - Son Dakika

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