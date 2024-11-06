İstanbul'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

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İstanbul'da, otomobil ve plaka hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen 3 otomobil, 2 plaka ve 7 araç konsolu hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hırsızlığın yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.A. ve T.E. olduğunu belirledi.

Polis, ikametlerini tespit ettiği 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla Bağcılar'da yakaladı, çalıntı bir aracı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen Y.A. ve T.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.