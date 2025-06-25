İstanbul\'da Hırsızlık Şebekesi Tutuklandı

İstanbul'da çalıntı plakalı araçla iş yerinden kasa hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, aynı gün içerisinde Güngören'de park halindeki aracın plakasının çalınması, Kadıköy'de kuyumcuda hırsızlık teşebbüsü ve Başakşehir'de içerisinde para ve altın bulunan kasanın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güngören Merkez Mahallesi Bülbül Sokak'ta park halindeki aracın plakasını kendi araçlarına takan şüphelilerin 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi'ndeki kuyumcuya girmeye çalıştığı, kilitli kapıyı açamayan zanlıların daha sonra Başakşehir'deki iş yerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'ndeki iş yerinin kasasını araçlarının bagajına yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan iş yeri sahibi T.Y, çalınan kasasının içerisinde 950 bin lira, 20 bin dolar, 10 bin avro ve 2 altın bilezik bulunduğunu beyan etti.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, geliş ve gidiş güzergahları üzerinden şüphelilerin Esenyurt ve Başakşehir'deki adreslerini belirledi.

Esenyurt'taki adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, aramalarda ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 28,7 gram uyuşturucu, 789 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden R.K'nin (23) daha önce çeşitli suçlardan 9 kaydı, 2 aranması ve kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ş.Y'nin (22) 2, diğer şüpheli Ş.Y'nin (21) de 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yapılan hırsızlık ve hırsızlık teşebbüsleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin kuyumcu dükkanına girmeye çalışması, daha sonra başka bir iş yerinden aldıkları kasayı araçlarının bagajına yüklemeleri yer alıyor.