İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yapan çete yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da milyonlarca liralık hırsızlık yapan çete yakalandı

İstanbul\'da milyonlarca liralık hırsızlık yapan çete yakalandı

İstanbul'da girdikleri işyerlerinden milyonlarca liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. 7 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.06.2024 09:58
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İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinden milyonlarca liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinde hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde işyerlerindeki kepenkleri kıran şüphelilerin içeri girdikten sonra para, döviz ve altın ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin açamadıkları çelik para kasalarını, sürükleyerek dışarı çıkarttıkları anlar da kameraya yansıdı.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI

Görüntüler kullanılarak yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüpsultan, Bahçelievler ilçelerinde ve Tekirdağ ile Kocaeli illerinde tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 11 farklı hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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