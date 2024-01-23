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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ve Özel Harekat Polisleri de katıldı.

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' denetimi yapıldı
23.01.2024 - 21:50,
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ile Özel Harekat Polisleri de katıldı. Denetimlerde, durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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