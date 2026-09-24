İstanbul'da Huzur İstanbul denetiminde 640 şüpheli dahil 1169 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur İstanbul denetiminde 640 şüpheli dahil 1169 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması düzenlendi. Uygulamada 305 bin 103 kişinin sorgusu yapılırken, aralarında 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 190 noktada 1142 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1029 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 305 bin 103 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu 1169 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 955,20 gram uyuşturucu, 588 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 345 lira ile 650 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 530 umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 277 araç ve 2 bin 201 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 275 araç ve motosiklet ile 43 sürücüye işlem yapılırken, 15 araç ile bir motosiklet trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 3 milyon 350 bin 617 lira trafik cezası kesildi.???????

Kaynak: AA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüUyuşturucuİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Huzur İstanbul denetiminde 640 şüpheli dahil 1169 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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