İstanbul\'da ilk ders zilini Vali Gül çaldı, okullara 3 bin 15 bahçe görevlisi atandı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni kapsamında Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Vali Gül, öğrencilerle bir araya gelerek ilk ders zilini çaldı. Burada konuşan Gül, " Okullarımızda bahçe görevlisi görevlendirildi. İstanbul'umuza 3 bin 15 kişi bahçe görevlisi olarak yaklaşık 8 bin 500 kişi de temizlik işini yapmak üzere görevlendirildi. Özetle, temizlikte, güvenlikte bu senemiz bir önceki seneden daha iyi. Ama inanıyorum ki gelecek senemiz de bu seneden daha iyi olacak. Her okulumuzda bahçe görevlimizin elinde el dedektörleri olacak"dedi.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı başlaması dolayısıyla Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda açılış töreni düzenlendi. İstanbul genelinde yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ile 161 bin 453 öğretmen ders başı yaptı. Saat 10.00'da başlayan törende Vali Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda halk oyunları gösterisi de düzenlendi. Okula yeni başlayan öğrenciler tören alanında karşılanırken, Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ardından 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından çalındı. Törenin ardından Vali Gül ve beraberindeki protokol, okulda bulunan yaşam becerileri atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları alanı ve sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Program, okul önünde öğretmenler ve protokol üyeleriyle 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

'İSTANBUL'UMUZUN TAMAMININ TEKLİ EĞİTİME GEÇTİĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu sene 83 yeni okulumuz hizmete girdi, 130 okulumuzun inşaatı devam ediyor. 130 okulunuz tamamlandığında ve planlanan okullarımız var, onlar devreye girdiğinde 2 sene içerisinde yüzde 10'larının altına düşeceğiz ve 3-4 sene içerisinde de İstanbul'umuzun tamamının tekli eğitime geçtiğini hep birlikte görmüş olacağız. Bu önemli, ama bundan daha önemlisi şu: İstanbul'daki okullarımız Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi en dayanıklı, depreme, afetlere karşı en sağlam okullar. Okullarımızda bahçe görevlisi görevlendirildi. İstanbul'umuza 3 bin 15 kişi bahçe görevlisi olarak yaklaşık 8 bin 500 kişi de temizlik işini yapmak üzere görevlendirildi. Özetle, temizlikte, güvenlikte bu senemiz bir önceki seneden daha iyi. Ama inanıyorum ki gelecek senemiz de bu seneden daha iyi olacak. İstanbul'umuzda okul kütüphanelerimizde bulunan toplam 6,5 milyon kitap sayısına son 3 yılda ilave olarak 7 milyon 300 bin kitap eklemiş olduk. 500 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Bu sene içerisinde ilave 500 okulumuzda daha temin edeceğiz. Dezavantajlı çocuklara bu sene kantin kartı vermeye başladık. İlk etapta 50 bin çocuğu tespit ettik. Orta vadede bunu 100 bine kadar çıkartacağız" dedi.

'HER OKULUMUZDA BAHÇE GÖREVLİMİZİN ELİNDE EL DEDEKTÖRLERİ OLACAK'

Vali Gül" Milli Eğitim Bakanlığımız bu sene yeni Maarif modeli çerçevesinde okullarımızın, çocuklarımızın özelliklerde okullarda oyun alanlarının arttırılması ile ilgili Türkiye genelinde çalışmalar yaptı. Biz de İstanbul'da Milli Eğitim müdürlüğümüzün koordinasyonunda fiziki imkanlara uygun olan yerlerde yaz boyunca bu dönüşümleri yaptık. Bugün burada gördüğünüz bu çalışmalar da bunun sonucu. Okullarımız her zaman güvenliydi, ama artık daha da güvenli ve bahçe görevlilerimizle, el dedektörlerini de vali olarak bizler önemli kısmını temin ettik. Her okulumuzda bahçe görevlimiz, her okulumuzda bahçe görevlimizin elinde el dedektörleri olacak. Temizliğin en üst seviyede olduğu, öğretmenlerimizin önlüklerini giydiği, görsel olarak da buna daha çok karşılaşacağımız okullarımız olacak. Turnike bizim için olmazsa olmaz değil ama bazı okullarımız böyle bir tercihte bulundu, özellikle velilerimiz, okul aile birliklerimiz. Asıl olan okulların girişini kontrol eden bir görevlinin olması, yoksa buralar hapishane değil. Dolayısıyla hani girenin, çıkanın bir anlamda hapisane mantığıyla olduğu bir yer değil. Öğrencilerimizin güvenli olarak servise bindiği, dışarıya gittiği, velilerin teslim alıp teslim ettiği bir mekanizma oluşturmak. Bu açıdan şu an itibariyle okullarımızdaki bu tedbirler karakollarımızın da koordinasyonunda, organizasyonunda yeterli seviyede. Herhangi problem yok" dedi.

'HER OKULUN BİR POLİSİ VAR'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'un en güvenli, en konforlu binaları okullarımız. Bakanımızın ve Valimizin öncülüğünde bu yıl İstanbul'da 3013 bahçe görevlimiz var. Detektörleriyle beraber çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor. Bin kişi daha arttırarak TYP dediğimiz temizlik personelinin sayısı arttırıldı. Her okulun bir polisi var, bazı okullarımızda sabit polis uygulaması var ve okul yönetim ağıyla beraber okullarımız kaymakamlarımızın başkanlığında bir denetim ve güvenlik mekanizması altında. O yüzden içiniz ferah ve emin olsun" diye konuştu.

'HER SENE AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ'

Öğrenci velisi Pınar Kutluer, "Okulun ilk günü olduğu için heyecanlıyız. Kızım üçüncü sınıfta ama her ne kadar üçüncü sınıf olsa da heyecanlı oluyor insan ilk günkü gibi. Bir kardeşi de var, o da okul öncesi. O da bu arada 5 yaş ana sınıfı öğrencisi. Uzun bir yaz tatilinden sonra okulun ilk günü olmasından dolayı çocuklarımız çok heyecanlı Bugün de halk oyunları gösterisi var. Valimiz gelecek, o yüzden de çok heyecanlıyız. Çocuğumuz da çok heyecanlı. Bugün halk oyunları gösterisi var, şiirler olacak ama her sene aynı duyguyu yaşıyoruz, bu sene coşkumuz katlanarak artıyor. Kızı Almina Kutluer, "Okulun ilk günü çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim. Halk oyunları gösterisi yapacağız. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımla bir aradayım. Çok mutluyum. Bizi vali izleyeceği için çok heyecanlıyım" dedi.

'HEPSİ HEYECANLI'

Neslihan Öztürk, "Oğlum dördüncü sınıfa geçti. Yazdan çıktığımız için bugün bizim için zor bir gün. Okul başladığı için şuanda hepsi heyecanlı. Şuan güzel de bir ortam olduğu için ilk günün heyecanı böylelikle yok olmuş oluyor. Oğlumda sabah okul olduğunu bilerek kalktığı için sıkıntı yaratmadı, mutluydu" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL BİR YIL BEKLİYORUM'

Tunay Yeşiller, "Bugün çok heyecanlıyım, erken kalktım. Üçüncü sınıfa geçtim, tatil bitti. Valinin yanında konuşacağım için çok heyecanlıyım. Öğrenci İdil Dursun ise, "Okulun ilk gününde heyecanlıyım Üçüncü sınıfa geçtim. Güzel bir yıl bekliyorum, bence güzel geçecek. Yeni eğitim yılı başarılı olsun. Ayaz Ayan ise, "Şimdi üçüncü sınıfa geçtim. Ben de mutluyum, öğretmenimi de, sınıfımızı da seviyorum. Bugün heyecanlı kalktım. Öğretmenim aslında yazın 13 tane kitap okuyun dedi ama 21 tane okudum" diye konuştu.