 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da ilköğretim okulunda çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da ilköğretim okulunda çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

İstanbul\'da ilköğretim okulunda çocuk hayatını kaybetti
17.12.2023 - 09:43,
Abone Ol

Emre Can URAN/ , GAZİOSMANPAŞA'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belli olacağı kaydedilirken, cenazeye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" dedi.

Olay Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise, "Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. O kör noktayı da kameralar görsün. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var bir şey mi var onu ben bilmiyorum" dedi. Cenaze namazı sonrası Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e uğurlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ilköğretim okulunda çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam

Son Dakika
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:28 Pakistan'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur yağdırdılar
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 09:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ilköğretim okulunda çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement