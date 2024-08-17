İstanbul'da inovasyon yarışması finalistlerinden "Hemofiliye tatlı destek" etkinliği

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TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda "Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar" isimli projeleriyle finale kalan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri, hastalığa dikkati çekmek için kırmızı renkte hazırladıkları pasta ve tatlıları vatandaşlara ikram etti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri Ceyda Kılıç, Eylül Sıla Tiryaki ve Zeynep Nisa Türk, TEKNOFEST Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması "Nadir Hastalıklar" kategorisinde (RaDiChal) "Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar" projeleriyle finale kaldı.

Aynı zamanda Bahçelievler Belediyesi genç başkan danışmanlarından olan Tiryaki ve arkadaşları, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Sempati +1 Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

Öğrenciler, hastalığa dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları kırmızı renkli pasta ve tatlıları Bahadır'la birlikte vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlara projeleri hakkında bilgiler veren öğrencilerden Kılıç, sosyal farkındalık alanında da çalışmalar yürüttüklerini, bugün bir araya geldikleri "Hemofiliye tatlı bir destek" başlıklı çalışmanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

400 takım arasında ilk 20'ye girdiklerini, Antalya'da final sunumlarını gerçekleştireceklerini, burada da başarılı olmaları halinde Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te olacaklarını aktaran Kılıç, belirli bir dereceye ulaşması halinde projelerine devam etmek istediklerini kaydetti.

Kılıç, nadir görülen bir hastalık olan hemofiliye dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak, "Projemizi yaparken en önemsediğimiz kısımlardan biri de sosyal farkındalıktı. Burada bulunup, astığımız afişlerle hemofiliye dikkati çekmek istiyoruz. Bu bağlamda kırmızı tatlılar dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Ceyda Kılıç, desteklerinden ötürü Bahçelievler Belediyesine teşekkür etti.

"Belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Gençlerin hemofili hastalığına yönelik çalışmalarını anlatan Bahadır, "Biz de belediye olarak tüm gençlerimizin yanında olduğumuz gibi onlara da destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Bahadır, hemofilinin pıhtılaşma sorununu içeren genetik bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Bu genç arkadaşlarımız işte bunu, yılların problemi olan genetik bu sorunu çözmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Misafir ettikleri gençlerin, hemofili hastalarına umut olacak bir tedavi geliştirmek üzere bir araya geldiklerini anlatan Bahadır, "Önemli bir çalışma ortaya koydular. Proje kapsamında yer alan bir diğer önemli başlık ise hastalık hakkında farkındalık oluşturmak. Biz de bugün hemofili hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için tatlılar hazırlayan gençlerimize destek olmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.