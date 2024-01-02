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İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi için casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi için casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri tespit edildi. Operasyon sonucunda 33 kişi yakalandı.

02.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:51
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İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul\'da İsrail İstihbarat Servisi için casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi için casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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