İstanbul'da İstinat Duvarı Çöktü, Doğalgaz Hattı Kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da İstinat Duvarı Çöktü, Doğalgaz Hattı Kesildi

İstanbul'un Maslak bölgesinde meydana gelen istinat duvarı çökmesi sonrası İGDAŞ'a ait doğalgaz hattı kesildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgedeki su hattında da hasar meydana geldi. Ekipler, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2025 19:39  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maslak'ta sabah saatlerinde yaşanan yol çekmesi nedeniyle zarar gören İGDAŞ'a ait çelik doğalgaz hattının kesilerek olası bir riskin önlendiğini, akşam saatlerinde ise gaz akışı normale döndüğünü açıkladı. Bölgede İSKİ'nin üç mahalleyi besleyen 300 mm çapındaki temiz su hattının da zarar gördüğü; ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

02.44'te Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde, ING Bank Genel Müdürlük binası bitişiğindeki inşaat alanının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda caddenin iki şeridi göçtü, park halindeki bir araç inşaat alanına düşerek toprak altında kaldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek yoğun bir müdahale süreci başlattı. Çöken alanın temizlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 97 kamyon hafriyat alandan çıkarıldı.

"Çelik doğalgaz hattı kesilerek olası bir risk önlendi"

Bölgede İBB Başkanvekili Nuri Aslan da inceleme yaparak bilgi aldı. Son duruma ilişkin İBB'den de akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yol Bakım, İGDAŞ, İSKİ, AKOM, Zabıta, Park ve Bahçeler, Türk Telekom, Fen İşleri, Deprem Risk Yönetimi ve İstanbul İmar A.Ş. ekiplerinin görev aldığı müdahale sürecinde toplam 389 personel ve 280 araç sahada görev yaptı. Çökme nedeniyle zarar gören İGDAŞ'a ait çelik doğalgaz hattı kesilerek olası bir risk önlendi, akşam saatlerinde gaz akışı normale döndü.

Aynı şekilde İSKİ'nin üç mahalleyi besleyen 300 mm çapındaki temiz su hattı da zarar gördü; ekipler onarım çalışmalarını sürdürmektedir. Yol güvenliği sağlanarak cadde trafiğe kapatıldı, çevredeki binalarda yapısal risk olup olmadığı teknik ekiplerce inceleniyor. AKOM'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Drone'lar ve kamera sistemleriyle olay anbean takip edilip belgeleniyor. Tüm süreç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle süratle ve titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA

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