İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde 16 firmaya yönelik yapılan operasyonda, kaçak ve sahte oto yedek parça ticareti yapan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, depolarda markaların logolarının basıldığı yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarının sahte belgelerle orijinal gibi gösterilerek satıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

03.06.2024 12:33
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İstanbul merkezli 6 ilde 16 firmaya yönelik eş zamanlı "kaçak ve sahte oto yedek parça" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarına depolarda markaların logolarının basıldığını belirleyen ekipler, Ümraniye'de sahte belge düzenleyen kişiden gerekli evrakları temin eden şüphelilerin hem kaçak hem de sahte olan ürünleri orijinal ve yasal gibi göstererek ilgili firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattığını tespit etti.

Yapılan saha çalışmasında şüpheli firmalara ait depoların kaçak ve sahte ürünlerle dolu olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilere ait iş yerlerinde birden fazla firmanın kaydı olduğunu ve hakkında suç iddiası bulunan firmaların birbirleriyle yoğun bağlantısının ortaya ortaya çıkardı.

Bazı firmalar hakkında, yurt dışına sattığı oto yedek parçalarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine o ülkelerde dava açıldığı tespit edilirken, şüpheli firmalarda yönetici ve ortak olarak görünen kişiler hakkında da "kaçakçılık ve marka hakkına tecavüz" suçlarından daha önce işlem yapıldığı anlaşıldı.

1 milyon 607 bin 830 oto yedek parçası ele geçirildi

Çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara'daki 16 firmaya ait 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, aralarında lüks markalı araçlara ait isim ve logoların yer aldığı toplam 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u hakkında adli işlem yapılırken, 5'i sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ele geçirilen sahte ve kaçak ürünler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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